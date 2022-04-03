ОВА: окупанти атакували Одесу з повітря

В Одесі рано вранці пролунали вибухи, після чого над містом піднялася велика хмара диму. Окупанти завдали по місту ракетного удару, повідомляє РБК-Україна.

Про це йдеться в заяві Оперативного командування "Південь" та відеозверненні прессекретаря Одеської ОВА Сергія Братчука.

"Одесу атакували з повітря. В деяких районах зафіксована пожежа.Частину ракет збито ППО. Рекомендовано закрити вікна" , - кажуть військові.

Братчук просить жителів Одеси не панікувати, а діяти за правилами про повітряну загрозу.

"Отримуйте інформацію з офіційних джерел" , - зазначив він.

Також Братчук різко висловився про "блогерів", які знімали те, що відбувається на відео, вказували на геолокацію, і розміщували в інтернеті - що суворо заборонено робити, оскільки ворог може так коригувати свій вогонь.

В Одеській ОВА подякували силам ППО та працівникам ДСНС.