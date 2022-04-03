ОВА: окупанти атакували Одесу з повітря
В Одесі рано вранці пролунали вибухи, після чого над містом піднялася велика хмара диму. Окупанти завдали по місту ракетного удару, повідомляє РБК-Україна.
Про це йдеться в заяві Оперативного командування "Південь" та відеозверненні прессекретаря Одеської ОВА Сергія Братчука.
"Одесу атакували з повітря. В деяких районах зафіксована пожежа.Частину ракет збито ППО. Рекомендовано закрити вікна", - кажуть військові.
Братчук просить жителів Одеси не панікувати, а діяти за правилами про повітряну загрозу.
"Отримуйте інформацію з офіційних джерел", - зазначив він.
Також Братчук різко висловився про "блогерів", які знімали те, що відбувається на відео, вказували на геолокацію, і розміщували в інтернеті - що суворо заборонено робити, оскільки ворог може так коригувати свій вогонь.
В Одеській ОВА подякували силам ППО та працівникам ДСНС.
"Не заважаємо працювати відповідним службам! Дякуємо нашим силам ППО і ДСНС. Тримаємо стрій. Перші недоблогери вже розказують про свої ранкові зйомки. Не у соцмережах", - розповів Братчук.