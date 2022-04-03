Британська розвідка: українська ППО стала серйозною проблемою для РФ

Ефективна робота української системи протиповітряної оборони є серйозною проблемою для повітряних та ракетних операцій російських окупантів, адже знищити її вони виявилися нездатними, повідомляє Укрiнформ.

Про це йдеться у звіті британської розвідки, оприлюдненому в ніч проти неділі.

Повний контроль над повітрям був одним із основних завдань російської армії в Україні, проте Росія виявилася нездатною знищити системи української ППО, внаслідок чого її літаки, як і раніше, вразливі.

"Нездатність Росії виявити та знищити системи ППО серйозно підірвала її зусилля щодо встановлення широкого контролю над повітрям, що, своєю чергою, мало істотний вплив на її здатність підтримувати наступ своїх сухопутних військ на низці фронтів" , - повідомили у відомстві.

Крім того, розвідка Британії підтвердила перегрупування ворожих військ.