Верещук: сьогодні узгоджено гуманітарні коридори у трьох областях

В Україні 3 квітня продовжиться евакуація мирного населення з гарячих точок. Сьогодні погоджено гуманітарні коридори у трьох регіонах - Донецькій, Луганській та Запорізькій областях, повідомляє РБК-Україна.

Про це заявила віцепрем'єр, міністр реінтеграції Ірина Верещук.

Сьогодні продовжиться евакуація жителів блокадного Маріуполя до Запоріжжя через Бердянськ. Люди зможуть покинути місто на приватному транспорті.

Верещук зазначила, що 10 автобусів будуть чекати у Бердянську, ще 7 автобусів з представниками Червоного Хреста будуть намагатися під'їхати ближче до Маріуполя.

Крім того, сьогодні пройде евакуація жителів населених пунктів Сєвєродонецьк, Попасна, Рубіжне, Лисичанськ та Нижнє Луганської області.