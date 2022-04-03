У Генштабі повідомили про втрати російських окупантів в Україні

У Генеральному штабі повідомили﻿ про втрати російських окупаційних військ в Україні на 3 квітня.

Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 03.04 орієнтовно склали:

особового складу – 18000 осіб,

танків ‒ 644 од,

бойових броньованих машин ‒ 1830 од,

артилерійських систем – 325 од,

РСЗВ - 105 од,

засобів ППО - 54 од,

літаків – 143 од,

гелікоптерів – 134 од,

автомобільної техніки – 1249 од,

кораблів / катерів – 7 од,

цистерн з ПММ – 76,

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 89,

спеціальної техніки – 24,

пускових установок ОТРК/ТРК - 4.

У Генштабі наголошують, що ці дані уточнюються. Підрахунок ускладнюється високою інтенсивністю бойових дій.