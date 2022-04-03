У Генштабі повідомили про втрати російських окупантів в Україні
У Генеральному штабі повідомили про втрати російських окупаційних військ в Україні на 3 квітня.
Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 03.04 орієнтовно склали:
- особового складу – 18000 осіб,
- танків ‒ 644 од,
- бойових броньованих машин ‒ 1830 од,
- артилерійських систем – 325 од,
- РСЗВ - 105 од,
- засобів ППО - 54 од,
- літаків – 143 од,
- гелікоптерів – 134 од,
- автомобільної техніки – 1249 од,
- кораблів / катерів – 7 од,
- цистерн з ПММ – 76,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 89,
- спеціальної техніки – 24,
- пускових установок ОТРК/ТРК - 4.
У Генштабі наголошують, що ці дані уточнюються. Підрахунок ускладнюється високою інтенсивністю бойових дій.