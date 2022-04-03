У Генштабі повідомили про втрати російських окупантів в Україні

У Генштабі повідомили про втрати російських окупантів в Україні
Фото: Facebook

У Генеральному штабі повідомили﻿ про втрати російських окупаційних військ в Україні на 3 квітня.

Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 03.04 орієнтовно склали:

  • особового складу – 18000 осіб,
  • танків ‒ 644 од,
  • бойових броньованих машин ‒ 1830 од,
  • артилерійських систем – 325 од,
  • РСЗВ - 105 од,
  • засобів ППО - 54 од,
  • літаків – 143 од,
  • гелікоптерів – 134 од,
  • автомобільної техніки – 1249 од,
  • кораблів / катерів – 7 од,
  • цистерн з ПММ – 76,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 89,
  • спеціальної техніки – 24,
  • пускових установок ОТРК/ТРК - 4.

У Генштабі наголошують, що ці дані уточнюються. Підрахунок ускладнюється високою інтенсивністю бойових дій.

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