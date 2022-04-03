Зеленський до ініціаторів зміни тексту гімну: не виставляйте себе дурнями

Президент України Володимир Зеленський радить ініціаторам зміни тексту Державного гімну України взяти у руки зброю і піти на фронт, повідомляє УНІАН.

Про це глава держави сказав у відеозверненні.

"Хочу сказати декілька слів і тим політикам, деяким депутатам Верховної Ради України, які абсолютно не розуміють, що відбувається у сердцях наших людей. Настільки не розуміють, що аж придумали змінювати національний гімн. У мене питання до цих осіб: А що ви у своєму житті зробили такого, щоб у вас з'явилось моральне право змінювати слова гімну. Ви що, видатні поети? Може ви відзначились чимось у боях за Україну чи зараз час такий, що можна гімн міняти? І це треба, коли тобі захочеться..." , - наголосив Зеленський.

"Заспокойте емоції. Припиніть виставляти себе дурнями. Вважаю, що авторам цих та інших подібних законопроектів, пропозицій, варто було би взяти зброю у руки і відправитись на поле бою, якщо у вас є ці можливості. Лише там щось зрозумієте" , - заявив президент.

"І навіть, якщо випадково за щось подібне проголосують, все-одно, мого підпису під такими законопроектами не буде. Не витрачайте час" , - наголосив Зеленський.

Раніше у Верховній Раді України зареєстровано два законопроекти щодо внесення змін до тексту Державного Гімну України.

Йдеться про проект Закону про внесення змін до Закону України "Про Державний Гімн України" (№7162) (ініціатор законопроекту - Людмила Буймістер) та альтернативний до нього законопроект з аналогічною назвою, №7162-1 (ініціатори - Іван Юнаков та Георгій Мазурашу).