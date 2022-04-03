Подоляк звернувся до лідерів Європи через загибель цивільних в Бучі

Радник голови Офісу президента, член української переговорної групи Михайло Подоляк показали звірства окупантів на Київщині та звернувся до європейських партнерів, повідомляє УНІАН.

Про це він написав у Twitter.

"Київська область. Пекло 21 сторіччя. Тіла розстріляних чоловіків та жінок зі зв‘язаними руками. Найжахливіші злочини нацизму знову у Європі. Це навмисно зробила Росія. Введіть ембарго на енергоресурси, закрийте порти. Зупиніть вбивства зараз" , - написав Подоляк.

Київська область. Пекло 21 сторіччя. Тіла розстріляних чоловіків та жінок зі зв‘язаними руками. Найжахливіші злочини нацизму знову у ????????. Це навмисно зробила ????????. Введіть ембарго на енергоресурси, закрийте порти. Зупиніть вбивства зараз! pic.twitter.com/LkNLbDWmAK — Михайло Подоляк (@Podolyak_M) April 3, 2022

Він також опублікував серію світлин вбитих українців, з якими жорстоко розправилися російські окупанти.

Згодом у Telegram він детально прокоментував те, що відбулося в Бучі.

"Головне, на думку наших європейських партнерів, – не спровокувати росіян? (Зла іронія). Головне, щоб Третя світова не розпочалася? Головне, щоб росіяни не образилися та не використовували… Що не використовували? Ракети, авіабомби, танки, що не чинили масові вбивства цивільних, бомбардування житлових кварталів, масові розстріли, як у концентраційних таборах? Що вони ще не використали? Як підсумок, світ отримав тотальний невимовний страх антилюдяності в Бучі, Ірпені, Гостомелі. Сотні, тисячі вбитих, роздертих, зґвалтованих, зв'язаних, знову зґвалтованих і вбитих. Сотні, тисячі мирних громадян України. Вбиті з особливим звірством" , - написав Подоляк.

Крім того, він розкритикував "дуже крутих та всезнаючих" вчорашніх й сьогоднішніх лідерів, "які ситно їдять і спокійно сплять зараз у своїх ліжках".

"Чи немає у вас бажання уважно подивитися на цей фотоархів пекла - XXI, влаштованого росіянами в Київській області? Чи хотіли Сребреницю XXI століття? Отримали? Задоволені? Чи хотіли реінкарнувати Треблінку, заохочуючи "рускій мір"? Хотіли згадати, що таке пекельний жах робочих крематоріїв, що живцем спалюють людей, бо вони українці? Спробуєте знову відвернутися? Організувати черговий саміт, щоб потурбуватися та похитати головою?" , - запитав Подоляк.

Він закликав європейських політиків уважно подивитися на тисячі роздертих, зґвалтованих, спалених українців.