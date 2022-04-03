Труханов: російські ракети потрапили до житлових будинків, жертв немає

Випущені ворогом по Одесі ракети влучили у житлові будинки, повідомляє УНІАН.

Про це в ефірі інформаційного телемарафону заявив міський голова Одеси Геннадій Труханов.

"Сьогодні окупанти завдали ракетний удар по Одесі. Вони влучили в об'єкти цивільної інфраструктури - багатоквартирні та приватні будинки. На щастя, загиблих та поранених немає. На теперішній час ситуація контрольована" , - сказав він.

Нагадаємо, вранці сьогодні, 3 квітня, ворог атакував Одесу з повітря, частину ракет збила ППО. У місті спалахнули пожежі.