Качинський: Польща відкрита для розміщення ядерної зброї США

Качинський: Польща відкрита для розміщення ядерної зброї США
Фото: Kancelaria Sejmu / Rafał Zambrzycki

Віце-прем'єр Польщі Ярослав Качинський відкрито для розміщення американської ядерної зброї у своїй країні, повідомляє Deutsche Welle.

"Якби американці попросили нас зберігати ядерну зброю США в Польщі, ми були б відкриті для цього. Це б значно зміцнило стримування Москви", - заявив політик в інтерв'ю німецькій газеті Welt am Sonntag.

Наразі таке питання не стоїть, "проте це може скоро змінитись", зазначив він, вказавши на те, що ініціатива має виходити від американців.

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