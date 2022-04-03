Качинський: Польща відкрита для розміщення ядерної зброї США

Віце-прем'єр Польщі Ярослав Качинський відкрито для розміщення американської ядерної зброї у своїй країні, повідомляє Deutsche Welle.

"Якби американці попросили нас зберігати ядерну зброю США в Польщі, ми були б відкриті для цього. Це б значно зміцнило стримування Москви" , - заявив політик в інтерв'ю німецькій газеті Welt am Sonntag.

Наразі таке питання не стоїть, "проте це може скоро змінитись", зазначив він, вказавши на те, що ініціатива має виходити від американців.