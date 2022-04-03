Глава МЗС Греції приїде з візитом до Одеси

Міністр закордонних справ Греції Нікос Дендіас прибуде до Одеси та привезе партію гуманітарної допомоги, повідомляє Європейська правда.

Про це йдеться у заяві на сайті МЗС Греції.

"Метою його візиту, крім доставки гуманітарної допомоги, є створення постійного механізму розподілу гуманітарної допомоги, зустрічі з представниками грецької діаспори, поновлення роботи Генерального консульства у місті", - йдеться у заяві .

У грецькому МЗС не вказали, коли Дендіас прибуде до Одеси, вказавши лише "швидко". За інформацією грецьких ЗМІ, Міністр приїде в неділю.

Раніше повідомлялося, що Дендіас плануємо поїхати до Маріуполя з гуманітарною місією, але цього так і не сталося через загострення ситуації в оточеному місті.

Грецький уряд разом із Францією та Туреччиною працюють над відкриттям гуманітарного коридору до міста.

У неділю вранці російські війська завдали авіаударів по Одесі, у місті видно два осередки загоряння та сильний дим.