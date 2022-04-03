ЗСУ збили ворожий винищувач Су-24 і дві крилаті ракети

Спікер Командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат повідомив, що українські військові сьогодні збили ворожий винищувач-бомбардувальник Су-24. Також у південному напрямку було збито дві крилаті ракети, повідомляє РБК-Україна.

Про це він заявив у ефірі телемарафону.

"Є хороші новини. Сьогодні з ранку було збито ще одного винищувача-бомбардувальника Су-24, це дані радіоперехоплення. Також на південному напрямку збили ще дві крилаті ракети", - заявив він .

Гнат додав, що російські окупанти нарощують на південному напрямку свої сили.