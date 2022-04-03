В Угорщині сьогодні відбуваються парламентські вибори

В Угорщині вранці у неділю, 2 квітня, розпочалися парламентські вибори. Націоналістам на чолі з прем'єр-міністром Угорщини Віктором Орбаном, який править країною вже 12 років, протистоїть широкий блок із шести опозиційних партій, повідомляє Deutsche Welle.

Згідно з останніми опитуваннями, партія Орбана "Фідес" на кілька процентних пунктів випереджає опозицію, мільйони угорців до останнього моменту не визначились із вибором.

Віктор Орбан досягає п'ятого за рахунком та четвертого поспіль терміну на чолі уряду. Голосування відбувається на тлі російського збройного вторгнення до України. Орбан у своєму останньому відеозверненні до виборців напередодні ввечері звинуватив опозицію у намірі втрутитися у війну в Україні.

"Ліві уклали з українцями пакт, і якщо вони переможуть, то затягнуть Угорщину під час війни" , - стверджував він. Жодних доказів існування такого пакту Орбан не навів.

Опозиція критикує Орбана через зв'язок з Путіним

До опозиційного блоку входять не лише ліві та соціал-демократичні партії, але також "зелені", ліберальні та правоконсервативні сили. Лідер блоку – 49-річний безпартійний консерватор та переконаний католик Петер Маркі-Заї ставить у провину Віктору Орбану дружні зв'язки з президентом Росії Володимиром Путіним. За словами Марки-Заї, Орбан лише скріпивши серце засуджує російську агресію в Україні.

На заключному передвиборчому мітингу опозиції ввечері 1 квітня Петер Маркі-Заї звинуватив Орбана у "державній зраді" за тісні зв'язки з Москвою.

"Нам усім соромно за Віктора Орбана. Але тепер ми змиємо цю ганьбу", - пообіцяв він.

Конфлікти Орбана із Євросоюзом

Віктор Орбан ще задовго до війни в Україні був у постійному конфлікті з ЄС. За час свого правління він підірвав демократичні інституції у країні, обмежив свободу ЗМІ та незалежність органів юстиції. Критики також звинувачують Орбана у корупції та розтраті коштів Євросоюзу.

Єврокомісія відмовляється виділяти Угорщині гроші з фонду для ліквідації наслідків пандемії коронавірусу, оскільки Орбан досі не надав достовірних гарантій їхнього коректного витрачання.