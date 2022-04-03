ОВА: у Луганській області чотири мери виявилися зрадниками

У Луганській області серед голів громад опинилися чотири зрадники: в Рубіжному, Міловому, Марківці та Станиці Луганській, повідомляє УНІАН.

Про це розповiв голова Луганської ОДА (ОВА) Сергій Гайдай.

"Серед голів громад маємо чотирьох зрадників у Рубіжному, Міловому, Марківці, Станиці Луганській. На цих людях після перемоги побачимо, як працює закон про колаборантів" , - зазначив Гайдай.

В ефірі телемарафону на запитання про мера Рубіжного, який втік і показує відео про нібито українських "нацистів", Гайдай відповів, що випадки колабораціонізму – не часті, поодинокі.

"Є у нас приклади, на жаль, в Станиці Луганській, в Марківці і в Міловому. Решта керівників територій або виїхали, або залишилися на території, але не співпрацюють з окупантами – просто займаються гуманітарними питаннями" , – додав глава ОВА.

Нагадаємо, 1 квітня стало відомо, що мер Рубіжного Сергій Хортів зрадив Україну і перейшов на бік російських окупантів. У мережі опублікували відео, в якому Хортів у стилі російської пропаганди називає ЗСУ "нацистами" і закликає скласти зброю.

Майже з перших днів війни з ним не було зв'язку, тому 4 березня голова Луганської ОДА Сергій Гайдай призначив керувати Рубіжним голову Сєвєродонецької РДА Романа Власенка.