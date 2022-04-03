ОДА: у Київській області триває зачистка та розмінування

Російсько-окупаційні війська завершили виведення своїх підрозділів із півночі Київської області до РФ та Білорусі. У ряді районів регіону продовжується зачистка та розмінування місцевості, завозиться гуманітарна допомога, повідомляє РБК-Україна.

Про це пише прес-служба Київської ОДА.

Водночас, триває виведення до Росії (через Сумську область) підрозділів зі складу 2 загальновійськової армії Центрального військового округу, що діяли у напрямку міста Бровари.

"У звільнених від загарбника населених пунктах Бучанського, Вишгородського, Броварського районів силами оборони проводиться зачистка та розмінування. Також завозиться гуманітарна допомога", - зазначають в ОДА .

Ситуація в районах

Обухівський, Бориспільський, Білоцерківський, Фастівський райони.

Ситуація контрольована. Продовжується робота з приймання, зберігання та направлення гуманітарних вантажів. Налагоджено дистанційний освітній процес. Підприємства агропромислового комплексу проводять весняно-польові роботи. Сили оборони – у підвищеній боєздатності.

Бучанський район

У громадах, які перебували під окупацією, проводяться роботи з розмінування, відновлення газо-, електропостачання, зв'язку. Завозиться гуманітарна допомога.

Броварський район

Територія повністю контрольована. В окремих населених пунктах через проведення бойових дій завдано значних пошкоджень інфраструктурі та житловому фонду. Зокрема це території Великодимерської, Калітянської та Баришівської громад.

Вишгородський район

Ситуація в районі залишається напруженою, але контрольованою. Триває робота щодо зміцнення обороноздатності району.

В Іванківській, Димерській та Поліській громадах – гуманітарна катастрофа, відсутній зв'язок, електропостачання, продукти харчування та ліки.

Славутич потребує продуктів харчування, пального та медикаментів.

Нагадаємо, сьогодні місцева влада Ірпеня прийняла рішення закрити місто для захисту від мародерів. Також у населеному пункті постійно працює поліція.