Синєгубов: в Ізюмі ведуться активні бої із загарбниками

Ізюм залишається найгарячішою точкою у Харківській області, там точаться активні бої. На сьогоднішній день позиції російського ворога там стали вразливішими, повідомляє Укрiнформ.

Про це повідомив голова Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов.

«По області найбільше гаряче в Ізюмському напрямку, там наші ЗСУ ведуть активні бої з окупантами. При цьому оборонні позиції ворога біля Ізюма зараз більш вразливі, оскільки сили Росії концентрують у напрямку Донбасу», - повідомив Синегубов .

За його словами, щоб уникнути можливих наслідків бойових дій на територіях населених пунктів Ізюмського району, триває поступова евакуація населення.

Синегубов підкреслив, що за минулу добу російські війська завдали приблизно 21 удару з артилерії, мінометів, танків по районах Харкова (Салтівці, П'ятихатках, Олексіївці, Новим будинкам, центру міста), а також по Дергачам.

«Бойової авіації не спостерігаємо, але противник веде активну розвідку та запускає безпілотні літальні апарати», - зазначив голова ОВА .

Також учора, як повідомлялося, російські загарбники знову обстріляли Лозову. Внаслідок ракетного удару 4 особи отримали поранення, є пошкоджені будинки, понад 60 тисяч мешканців громади залишаються без води, понад 40 тисяч – без електроенергії. Місцева влада та комунальники активно працюють над відновленням.