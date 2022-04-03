Мінекономіки: Україна експортує свою продукцію всупереч війні

Експорт продукції з України в березні скоротився вдвічі порівняно з лютим, але становив 2,7 млрд. доларів США. Імпорт в Україну в березні впав більш ніж утричі - до 1,8 млрд. доларів США з 5,9 млрд. у лютому, повідомляє РБК-Україна.

Про це повідомила перший віце-прем'єр-міністр – міністр економіки України Юлія Свириденко.

За її даними, найбільшою статтею експорту стала залізна руда - 3,1 млн. тонн за березень (3,7 млн. тонн у лютому), вартістю 439 млн. доларів.

Істотно скоротився експорт металу. Наприклад, експорт плоского прокату впав майже в 10 разів – з 437 тисяч тонн у лютому до 47 тисяч тонн у березні. За деякими позиціями металургії, експорт не здійснювався взагалі.

"Це пов'язано насамперед із фізичною руйнацією об'єктів металургії та зупинкою виробництва. Відновлення роботи українських металургійних підприємств має суттєве значення не лише для української, а й для світової економки", - сказала Свириденко .

Через блокування портів найбільше постраждав аграрний експорт. Протягом березня він експортував 1 млн 108 тисяч тонн кукурудзи, 309 тисяч тонн пшениці, 118 тисяч тонн олії, 40 тисяч тонн соєвих бобів.

"Все це вчетверо менше, ніж протягом лютого. Крім того, у цій статистиці є частка вантажів, які встигли залишити порти України в перші дні нападу Росії", - пояснила міністр економіки .

Свириденко зазначила, що головна проблема – блокування морських портів України російським флотом.

"Весь світ говорить про продовольчу кризу і ми розуміємо, хто є на це причиною - російські військові, які знищують комерцію в Чорному морі. Залишків базових сільськогосподарських культур в Україні достатньо, щоб забезпечувати експорт на звичайному рівні", - сказала вона .

За багатьма позиціями товарів із глибокою переробкою обсяг експорту залишився на рівні минулого місяця. Наприклад, кабельна продукція, експорт якої склав 111 млн. доларів (130 млн. доларів у лютому) або листи облицювальні з дерева - 32 млн. доларів проти 26 у лютому.

Свириденко також навела приклади, коли експорт зріс і досить значний. Так, експорт горіхів у березні збільшився до 7 тисяч тонн із 4 і коштує 23 млн тонн. Або портландцемент, експорт якого склав 116 тисяч тонн порівняно з 45 тисячами минулого місяця.