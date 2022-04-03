Міністр фінансів Німеччини проти ембарго на енергоносії з РФ

Міністр фінансів Німеччини Крістіан Лінднер висловився проти запровадження ембарго на російські енергоносії в рамках санкційної політики ЄС за вторгнення в Україну, повідомляє Європейська правда.

Про це він сказав в інтерв'ю Bild.

На питання журналістів, чому Німеччина продовжує фінансувати кампанію розпалювача війни Путіна в Україні за рахунок імпорту газу та нафти, міністр відповів:

"Усі варіанти на столі. Санкції вже є безпрецедентними. Але вони повинні вдарити по режиму Путіна і не поставити під загрозу стабільність Німеччини".

Він також гарантував, що наступної зими в Німеччині ніхто не замерзне.

"Ми нарощуємо резерви та відкриваємо альтернативні джерела постачання. Це теж коштує великих грошей, але це необхідно" , - сказав Лінднер.

Міністр заявив, що "війна в Україні робить усіх нас біднішими, наприклад, тому що ми повинні платити більше за імпортні енергоносії".