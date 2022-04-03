Кулеба після масових вбивств у Бучі вимагає санкцій проти РФ

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба після масових вбивств росіянами мирних громадян у Бучі вимагає від країн Групи сімох негайно запровадити нові руйнівні санкції проти Росії, повідомляє Укрiнформ.

Про це глава української дипломатії заявив у Твіттері.

"Масові вбивства в Бучі були навмисними. Росіяни прагнуть знищити якнайбільше українців. Ми повинні зупинити їх і вигнати. Я вимагаю нових руйнівних санкцій G7 негайно", - написав Кулеба .

Він зазначив, що йдеться про ембарго на нафту, газ, вугілля, про закриття всіх портів для російських суден та товарів та відключення всіх російських банків від SWIFT.

Як повідомлялося, у звільненій від російських загарбниках Бучі виявили братську могилу, де поховали майже 300 людей, вулицями лежать десятки трупів, деякі з них із зав'язаними руками.

Радник керівника Офісу Президента Михайло Подоляк опублікував фото розстріляних російськими військовими цивільних людей у Київській області та закликав міжнародних партнерів запровадити ембарго на енергоресурси з РФ та закрити порти.