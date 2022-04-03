Прокуратура: на Сумщині окупанти викрадають і катують молодих чоловіків

В Сумської області прокуратура відкрила провадження проти російських окупантів, які викрадають і катують молодих чоловіків, повідомляє УНІАН.

Про це передавати в офісі Генерального прокурора.

Слідство встановило, що в місті Тростянець окупанти під час обшуків у будинках мирних жителів викрали 32-річного та 29-річного чоловіків. В даний час їх місцезнаходження невідоме.

Також 20 березня росіяни захопили в полон ще двох чоловіків. Їх утримували і катували в приміщенні залізничного вокзалу. Коли почалися активні бойові дії, чоловікам вдалося втекти з полону.

"За процесуального керівництва Охтирської окружної прокуратури здійснюються досудові розслідування за фактами викрадення людей представниками іноземної держави (ч.1 ст. 146-1 Кримінального кодексу)" , - йдеться в повідомленні прокуратури.

Як повідомлялось, сьогодні радник глави офісу президента, член української переговорної групи Михайло Подоляк показав звірства окупантів на Київщині і звернувся до європейських партнерів. Він опублікував серію фотографій українців, з якими жорстоко розправилися російські окупанти.