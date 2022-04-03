Зеленський присвоїв начальнику ГУР Міноборони звання генерал-майора

Президент Володимир Зеленський присвоїв начальнику Головного управління розвідки Міноборони Кирилу Буданову звання генерал-майора, повідомляє УНІАН.

Відповідний указ №207/2022 оприлюднено на сайті глави держави.

"Надати військове звання генерал-майора бригадному генералу Буданову Кирилу Олексійовичу - начальнику Головного управління розвідки Міністерства оборони України" , - йдеться в тексті указу.

Нове звання Арестовича:

3 квітня 2022 року радник президента України Олексій Арестович повідомив, що йому було надано військове звання підполковника.