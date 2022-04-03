В ОП назвали ключові напрями розвитку економіки під час війни

Для стабілізації економіки в умовах війни Україна залучатиме як власні кошти, так і кошти міжнародних партнерів, повідомляє РБК-Україна.

Про це повідомив заступник керівника ОП Кирило Тимошенко за підсумками наради, яку провів президент Володимир Зеленський із економічними блоками ОП та Кабінету міністрів.

"Разом з Кабінетом міністрів працюємо, щоб українська економіка розвивалася навіть в умовах воєнного часу. Залучаємо власні та партнерські кошти", - наголосив він .

Водночас, Україна переходить на спрощену систему оподаткування, нагадав Тимошенко. За повідомленням ВП, це станеться у квітні.

Одним із головних питань наради стало також проведення посівної.

Як зазначається, українська влада опрацьовує шляхи диверсифікації імпорту палива та захисту енергетичної інфраструктури України від бомбардувань російською армією.

Нагадаємо, раніше перша віце-прем'єр-міністр - міністр економіки України Юлія Свириденко повідомила, що станом на 28 березня сума одноразових втрат, які зазнала Україна від російського вторгнення, досягла 564,9 мільярда доларів. Щодня ця цифра зростає.

Свириденко наголосила, що Україна, незважаючи на всі перешкоди, добиватиметься стягнення з агресора компенсаційних виплат – як за судовими рішеннями, так і шляхом передачі нашій державі заморожених активів Росії.