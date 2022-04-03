Укравтодор: в Україні через бойові дії зруйновано 23 тис. км доріг

Внаслідок бойових дій зруйновано 23 тис. км доріг та 273 штучні споруди, повідомляє Укрiнформ.

Про це на брифінгу в Ukraine Media Center заявив перший заступник голови Укравтодору Андрій Івко.

"На 3 квітня у нас зруйновано 23 тис. км доріг по всій Україні та 273 штучні споруди. Це мости, шляхопроводи тощо. Загальна сума (збитків - ред.), яку ми вже підрахували, - це 874 млрд грн", - Сказав Івко .

Він зазначив, що підрахунок збитків Укравтодор проводить щодня. Агентство вже готується до відновлення інфраструктури, щоб якнайшвидше приступити до виконання робіт після завершення війни.

За словами Івка, найбільші руйнування зафіксовані на сході, півдні та частині півночі України: це дороги та мости, які безпосередньо перебували або перебувають у зоні бойових дій. Водночас, дорожню інфраструктуру руйнують і ракетні обстріли з боку Росії.

24 лютого президент Росії путін оголосив про початок вторгнення в Україну.

Російські війська обстрілюють та знищують ключові об'єкти інфраструктури, здійснюють масовані обстріли житлових районів українських міст та сіл з використанням артилерії, реактивних систем залпового вогню та балістичних ракет.

В Україні запровадили військовий стан та оголосили загальну мобілізацію.

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