Підприємства працюють: як війна позначилася на бізнесі в Україні

Найбільше від вторгнення Росії в Україну і економічної кризи, що почалася, постраждав малий бізнес, повідомляє Новое время.

Значна частина бізнесу продовжує працювати під час війни. Опитування аналітичного центру кадрового порталу grc.ua свідчить, що 40,2% компаній повноцінно працюють навіть після початку військових дій, ще 8,8% - частково. У березні з'явилися нові вакансії, що свідчить про адаптацію бізнесу до нових умов.

Про пожвавлення ринку праці говорити поки що рано, наполягають експерти grc.ua. Близько 81% респондентів повідомили, що не наймають нових працівників. Ще 3% зазначили, що шукають персонал лише у регіонах, де працює бізнес, а саме на заході країни.

Найбільше від початку військових дій постраждав малий бізнес, тоді як великі підприємства виявилися стійкішими до наслідків воєнних дій. Співробітники більшості українських компаній вже відчувають наслідки війни. Лише 22% представників бізнесу зберегли зарплати на довоєнному рівні та надали своїм співробітникам додаткову матеріальну допомогу. Інші ж або скоротили розмір заробітних плат, або вдалися до інших непопулярних заходів.

Бізнес підтримує Збройні Сили України та волонтерський рух. Майже кожна четверта опитана компанія (23,2%) перерахувала кошти ЗСУ. Приблизно 32% компаній підтримують волонтерські ініціативи. Ще 17% компаній збирають кошти та гуманітарну допомогу.