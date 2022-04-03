Мер: росіяни знову завдали кількох ракетних ударів по Миколаєву

Сьогодні, 3 квітня, російські війська знову завдали кількох ракетних ударів по Миколаєву. Місцева влада збирає інформацію, повідомляє РБК-Україна.

Про це розповів міський голова Олександр Сенкевич.

"Друзі, є кілька ракетних ударів по місту. Збираємо зараз дані. Не публікуйте фото або відео до того, як це зроблять офіційні джерела. Якщо хочете поділитися інформацією - пишіть мені в приватні повідомлення на Facebook", - зазначив він .

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що кількість загиблих внаслідок ракетного удару по Миколаївській ОДА досягла 36 людей.