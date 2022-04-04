Втрати через війну: імпорт та експорт суттєво скоротився

В березні 2022 року експорт українських товарів скоротився вдвічі, а імпорт — більш ніж втричі, повідомили в Міністерстві економіки України, повідомляє Новое время.

Особливо постраждав вивіз металів та сільськогосподарської продукції. Обсяг експорту низки товарів з глибокою переробкою практично не змінився порівняно з довоєнним часом.

"Обсяг експорту України в березні склав 5,97 млн тонн на суму $2,7 млрд. Тоді як у лютому держава експортувала 13,1 млн тонн товарів вартістю $5,3 млрд. Наразі головними статтями експорту є руди, кукурудза, феросплави та олія. Істотно скоротився експорт металу. Зокрема, експорт плаского прокату впав майже 10 разів — з 437 тисяч тонн у лютому до 47 тисяч тонн у березні. За деякими позиціями металургії експорт не здійснювався взагалі. Це пов’язано, в першу чергу, з фізичним руйнуванням металургійних об'єктів та зупинкою виробництва" , — йдеться в повідомленні.

В березні Україна експортувала 1,1 млн тонн кукурудзи, 309 тисяч тонн пшениці, 118 тисяч тонн соняшникової олії, 40 тисяч тонн соєвих бобів. Це в чотири рази менше, ніж в лютому.

"Одночасно через російське вторгнення значних втрат зазнав імпорт України. Якщо в лютому держава імпортувала 5 млн тонн товарів на суму $5,9 млрд, то в березні - 1,6 млн тонн вартістю $1,8 млрд. Сьогодні найважливішими статтями імпорту до України є газ, нафта, нафтопродукти та вугілля" , — повідомили в Мінекономіки.

В той же час по багатьох позиціях товарів з глибокою переробкою обсяг експорту лишився на рівні минулого місяця й навіть збільшився. Наприклад, експорт кабельної продукції склав $111 млн ($130 млн в лютому), листів облицювальних з дерева — $32 млн проти $26 млн у лютому.

"Ворог цілеспрямовано підриває економіку нашої держави шляхом блокування вітчизняного експорту. Традиційним шляхом вивозу експортних товарів були порти Чорного моря, які сьогодні заблоковані росією. До того ж окупанти атакують металургійні підприємства та сільськогосподарську інфраструктуру, щоб завадити відновленню наших можливостей у майбутньому. Все це загрожує не лише Україні, але усьому світові, адже наша держава була гарантом продовольчої безпеки в низці країн Африки та Близького Сходу" , — прокоментувала перший віце-прем'єр-міністр — міністр економіки України Юлія Свириденко.

Міністерство економіки України прогнозує падіння ВВП в першому кварталі 2022 року на 16%. Загальнорічне падіння може досягти 40%.

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