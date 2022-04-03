На ЧАЕС був штаб російських військових та близько тисячі солдатів

На території Чорнобильської атомної електростанції було близько тисячі російських військових, у місті Чорнобиль – до 500 солдатів, повідомляє Укрiнформ.

Про це сьогодні на брифінгу в Ukraine Media Center заявив голова Державного агентства України з управління зоною відчуження Євген Крамаренко.

"Головний їхній штаб знаходився на території ЧАЕС. Там було близько 50 одиниць техніки і близько тисячі солдат охороняли всередині Чорнобильську АЕС", - сказав Крамаренко .

Крім того, загарбники влаштували комендатуру у Чорнобилі, де перебувало до 500 людей. "Скільки по лісах сиділо в тих окопах, які ми виявляємо, – ми не знаємо", – додав чиновник.

За його словами, під час відходу з окупованої частини Київщини через Чорнобиль пройшли близько 10 тис. одиниць російської техніки. Вся ця техніка могла зазнати радіаційного забруднення, а російські солдати – отримати опромінення.

Як повідомлялося, російські війська, які захопили Чорнобильську АЕС та інші об'єкти в зоні відчуження, 31 березня двома колонами вирушили у бік українського кордону з Білоруссю. Згодом НАЕК "Енергоатом" повідомив, що на вечір 31 березня сторонніх осіб на майданчику ЧАЕС немає.

Чорнобильська атомна електростанція була захоплена російськими військами першого дня агресії – 24 лютого. Тільки 20 березня вдалося провести часткову ротацію персоналу ЧАЕС і евакуацію людей, які там перебували.