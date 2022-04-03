Дослідження: як змінився український авторинок із початку війни

Після повномасштабного вторгнення російських військ в Україну багато що кардинально змінилося. Війна вплинула і на український авторинок, який також зазнав значних змін, повідомляє Інститут досліджень авторинку.

Експерти Інституту досліджень авторинку описали ключові зміни та тенденції на ринку та висловили своє бачення причин тих чи інших процесів.

Оскільки Сервісні центри МВС не реєстрували угоди купівлі-продажу транспортних засобів, точні дані про активність на авторинку також тимчасово недоступні. Проте експерти використали дані, які показують загальну картину на автомобільному ринку України.

Ключові зміни, що відбулись

Значна кількість автомобілів пошкоджена, знищена або покинула територію України. За попередніми оцінками, безповоротно втрачено мінімум 500 тисяч транспортних засобів, ще 300 тисяч покинуло територію України. Загалом з активної частини авторинку вибув понад мільйон авто.

Попит на транспортні засоби не знизився — на окремі моделі навпаки, він міг в певні моменти перевищувати пропозицію. Як наслідок кількість пропозицій з продажу вживаних авто (у рамках auto.ria.com) зменшилася удвічі: зі 160 тисяч в лютому до 85 тисяч на сьогодні.

Пропозиція продажу авто більшою мірою зберігається в регіонах, де не тривають активні бойові дії. Лідером виявилася Львівська область. Наразі в регіоні продається 11 тисяч автомобілів, що становить 13% від загальної кількості оголошень на згаданому ресурсі.

Цінова структура ринку не змінилася: більшості українців, як і раніше, цікаві автомобілі вартістю $5-8 тисяч.

Рейтинг найпопулярніших моделей суттєво змінився. З «топів», які у звичних умовах майже повторювалися з місяця у місяць, зникли раніше популярні моделі. Найбільший інтерес покупців простежувався до Mercedes-Benz Vito. Це можна пояснити практичністю та універсальністю, які у воєнний час неабияк важливі.

Суттєво зменшилась кількість пропозицій продажу нових авто, частина автосалонів тимчасово припинили свою роботу. Проте активність на ринку присутня. На auto.ria.com дилери пропонують до продажу 763 легковики.

Автомобілебудування в Україні фактично зупинилося. Кількість виготовлених машин методом великовузлового складання на українських заводах і до повномасштабного вторгнення була невеликою, близько 1000 легковиків у місяць. На закарпатському «Єврокарі», де методом SKD виготовляли автомобілі Skoda, облаштували центр допомоги внутрішньо переміщеним особам. Продовження роботи Запорізького автомобільного заводу взагалі під великим питанням, адже легковики там збиралися із російських машинокомплектів.

Кількість оголошень продажу автомобілів в регіонах України на auto.ria.com, станом на 1 квітні 2021 року

Чого варто чекати в майбутньому?

В умовах війни неможливо зробити точний прогноз, адже ми перебуваємо в умовах повної невизначеності, і ситуація може змінитися в будь-який момент. Тому експерти виділили глобальні тенденції, які з великою ймовірністю можуть відбутися в майбутньому.