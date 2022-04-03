Посол Британії: зґвалтування стало зброєю російської армії
Мелінда Сімонс, очільниця посольства Британії в Україні звинуватила армію РФ у свідомому використанні зґвалтувань як військової зброї, повідомляє Європейська правда.
Про це вона заявила у неділю, реагуючи на повідомлення зі звільнених від російської окупації територій.
"Зґвалтування – це зброя війни. І хоча ми досі не знаємо масштабів її використання в Україні, вже зараз ясно, що це було частиною арсеналу Російської федерації", - написала дипломатка.
Мелінда Сімонс окремо наголосила, що є достатньо доказів, щоби говорити про свідомі та схвалені армією дії, а не про одиночні злочини.
"Жінок гвалтували на очах у їхніх дітей, дівчат – на очах у їхніх родин, як навмисний акт поневолення (населення окупованої території)", - додала вона.
Сімонс також нагадала, що використання такої "зброї" є воєнним злочином, що підлягає покаранню за міжнародним правом.