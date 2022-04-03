ОВА: на Луганщині окупанти зруйнували чоловічий монастир

В результаті "прильоту" російських снарядів постраждав Іллінський чоловічий монастир у с. Варварівка Луганської області, повідомляє УНІАН.

Про це повідомив голова Луганської обласної Військової адміністрації Сергій Гайдай.

За його інформацією, осколками снарядів вибито скло у двох храмах обителі. Повністю згорів братський корпус, гараж і підсобні приміщення. Пошкоджено споруди на господарському дворі.

"Братія монастиря не постраждали" , - зазначив Гайдай.

Він нагадав, що росіяни завдали шкоди й іншим святиням Сєвєродонецької єпархії. Так, неодноразово потрапляв під обстріл Христо-Різдвяний Кафедральний собор у Сєвєродонецьку. Пошкодження отримали храм ікони Божої Матері "Всіх скорботних Радість" (Сєвєродонецьк), парафії в Лисичанську, Троїцькому, Рубіжному.