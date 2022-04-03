МАГАТЕ: Україна зупинила Хмельницьку АЕС

Обидва енергоблоки Хмельницької АЕС зупинено. Із 15 енергоблоків в енергосистемі України працює лише сім, повідомляє Новое время.

Про це український ядерний регулятор (ДІЯРУ) повідомив Міжнародному агентству з ядерної енергії (МАГАТЕ), йдеться на сайті організації.

"Україна заявила, що з діючих реакторів країни працюють сім, у тому числі два - на контрольованій Росією Запорізькій АЕС, три - на Рівненській АЕС і два - на Южно-Українській АЕС. Інші реактори зупинено на поточний ремонт, у тому числі обидва блоки Хмельницької АЕС" , – поінформували у МАГАТЕ .

В Енергоатомі повідомляли, що три енергоблоки ЗАЕС, найбільшої атомної електростанції в Європі, вивели в резерв після захоплення російськими окупантами.