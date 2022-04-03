Верещук: в російському полоні перебувають 11 голів громад

В полоні у російських окупантів станом на 3 квітня перебувають 11 голів місцевих громад, Україна бореться за їх визволення, повідомляє Новое время.

Про це повідомила віцепрем'єрка Ірина Верещук.

За її даними, зараз в полоні перебувають 11 голів місцевих громад з Київської, Херсонської, Харківської, Запорізької, Миколаївської та Донецької областей.