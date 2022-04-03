Верещук: в російському полоні перебувають 11 голів громад
В полоні у російських окупантів станом на 3 квітня перебувають 11 голів місцевих громад, Україна бореться за їх визволення, повідомляє Новое время.
Про це повідомила віцепрем'єрка Ірина Верещук.
За її даними, зараз в полоні перебувають 11 голів місцевих громад з Київської, Херсонської, Харківської, Запорізької, Миколаївської та Донецької областей.
"Ми інформуємо про них, як і про інших зниклих цивільних, Міжнародний комітет Червоного хреста, ООН, інші інституції. Вимагаємо зробити все, щоб наші цивільні: мери міст, активісти, журналісти, священники — були визволені! Їх незаконно насильно утримують. Ми за них боремося і закликаємо боротися інших! Також ми ведемо перемовини для звільнення усіх цивільних в рамках обміну військовополоненими!", — зазначила Верещук.