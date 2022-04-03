Кличко: звільнили з полону мера Сновська у Чернігівській області

Міського голову міста Сновськ, що на Чернігівщині, Олександра Медведьова звільнили з полону окупантів, повідомляє Українська правда.

На цьому наголосив мер Києва, голова Асоціації міст України Віталій Кличко.

"Друзі! Добрі новини – міського голову Сновська звільнено з полону!".

Мер столиці додав, що Медведьов провів у полоні окупантів тиждень. Його захопили 25 березня разом із сімома іншими жителями громади. 28 березня 4 мирних жителів звільнили, але доля мера залишалася невідомою.

За словами Кличка, мера було взято в полон через принципову позицію і відмови йти на співпрацю з російськими окупантами.

Раніше стало відомо, що російські загарбники відпустили викраденого мера Берислава на Херсонщині Олександра Шаповалова.