Денисова: росіяни знищили близько 80% житлових будинків в Ізюмі

Місто Ізюм Харківської області внаслідок дій російських загарбників перетворилося на руїну; у цьому населеному пункті немає електрики та тепла, повідомляє Укрiнформ.

Про це розповіла уповноважена Верховна Рада з прав людини Людмила Денісова.

Вона нагадала, що внаслідок російських обстрілів знищено близько 80% житлової забудови у м. Ізюмі у Харківській області.

"Ізюм перетворився на руїну, а його мешканці залишаються заручниками армії Росії, яка не надає гуманітарних коридорів і відмовляється пропускати продуктові вантажі та медикаменти", - повідомила омбудсмен .

За її словами, це місто з початку березня заблоковане російськими окупантами, там немає ні електрики, ні тепла, ні води.

«Знищено усі – дитячі садки, ліцей, медичні та соціальні установи, дороги, пішохідний міст, центральна площа, центральний парк, пам'ятки архітектури», – уточнила уповноважений ВР з прав людини .

Вона зазначила, що у селах у передмісті (Кам'янка, Суха Кам'янка, Топальське) потребують негайної гуманітарної допомоги від 15 до 20 тисяч людей, які страждають від військових дій та перебувають у вкрай небезпечному становищі.

«Неможлива робота медустанов, «швидкої», органів реєстрації, рятувальних служб. Люди самі, коли можуть і кого можуть, ховають – на городах, у парках, просто біля під'їздів», - повідомила Денисова .

На її переконання, поводження рашистської армії з мирним населенням кваліфікується як військовий злочин та злочин проти людяності та підпадає під юрисдикцію Міжнародного кримінального суду, згідно зі Статутом Міжнародного військового трибуналу та Римського статуту Міжнародного кримінального суду, і є грубим порушенням норм Женевської конвенції про захист громадян. час війни.