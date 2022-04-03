Глава Мінфіну Японії: Посилення санкцій проти РФ – єдиний шлях

У японському уряді наголошують, що посилення санкцій проти Росії на сьогоднішній день є "єдиним шляхом", повідомляє Економічна правда.

Про це в ефірі телеканалу NHK заявив міністр економіки, торгівлі та промисловості Японії Коїті Хагіуда, пише Bloomberg.

За словами міністра, через заморожування активів та заборону на експорт російська економіка не відновлюється, і "це факт".

Він додав, що додаткові заходи будуть розглянуті у співпраці з міжнародним співтовариством.

Хагіуда зазначив, що ослаблення санкцій стане можливим "тільки на тій стадії, коли світ у регіоні буде очевидним".

Нагадаємо:

Три найбільші банки Японії оголосили, що припинять доларові операції та грошові перекази з російським Ощадбанком через санкції США.

Уряд Японії має намір скасувати торговий статус "найсприятливішої нації" для Росії в рамках додаткових санкцій у зв'язку з війною в Україні.

Уряд Японії має намір посилити санкції проти Росії, заборонивши експорт до цієї країни ще 57 найменувань технологічної продукції.

Уряд Японії заморозить активи ще чотирьох російських банків після останніх фінансових санкцій ЄС проти РФ, введених у відповідь на вторгнення Росії в Україну.