У Держспецзв'язку прокоментували інформацію про те, що РФ прослуховує розмови українців

У Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України поки немає ніяких підтверджень щодо здатності російських військовослужбовців прослуховувати розмови українців, повідомляє УНІАН.

За словами голови Держспецзв'язку Юрія Щиголя,"всі подібні заяви виявилися фейками та частиною інформаційно-психологічних операцій".

"Їх мета - залякати українців, а також змусити наших громадян припинити повідомляти інформацію про місця пересування ворожої техніки" , - йдеться в повідомленні.

У Держспецзв'язку також зазначили, що це не єдиний випадок поширення дезінформації серед громадян.