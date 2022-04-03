У Держспецзв'язку прокоментували інформацію про те, що РФ прослуховує розмови українців
У Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України поки немає ніяких підтверджень щодо здатності російських військовослужбовців прослуховувати розмови українців, повідомляє УНІАН.
За словами голови Держспецзв'язку Юрія Щиголя,"всі подібні заяви виявилися фейками та частиною інформаційно-психологічних операцій".
"Їх мета - залякати українців, а також змусити наших громадян припинити повідомляти інформацію про місця пересування ворожої техніки", - йдеться в повідомленні.
У Держспецзв'язку також зазначили, що це не єдиний випадок поширення дезінформації серед громадян.
"Згадаймо приклад, коли було поширене фейкове повідомлення, що вночі українцям будуть дзвонити з невідомих номерів з метою наведення цілей для авіабомбардування, і нібито порада – відключити телефони. Звичайно, воно виявилося неправдою", - зазначили у відомстві.