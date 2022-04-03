Мер: Чернігів внаслідок обстрілів та атак окупантів знищено на 70%

Чернігів у результаті обстрілів та атак російських окупантів знищений на 70%, повідомляє УНІАН.

Про це розповів мер Чернігова Владислав Атрошенко в ефірі телемарафону.

"У нас місто нагадує Бучу, а в деяких районах воно вже таке, як Маріуполь. Людей цікавить, як їм дожити до завтра" , – зазначив він.

"У нас зосередження військ РФ на кордоні з Білоруссю, нас цікавить, як буде працювати ППО, чи будуть продовжувати падати бомби на голову" , – додав Атрошенко.

Нагадаємо, Збройні Сили України звільнили 28 населених пунктів на Поліському та Сіверському напрямках. Частина з них були тимчасово окуповані ще з початку повномасштабного вторгнення

Також повідомлялося, що в Ірпені Київської області зруйновано 50% будівель після російських обстрілів.