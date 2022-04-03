СБУ затримала колаборанта, який допомагав викрадати українських патріотів

Служба безпеки України затримала диверсантів, ворожих агентів і колаборанта, що допомагав викрадати українських патріотів, повідомляє Українська правда.

Про це розповiв речник СБУ Артем Дехтяренко з підбіркою спецоперацій спецслужби за останні дні.

"У Херсонській області СБУ встановила колаборанта, який допомагав загарбникам викрадати українських патріотів на тимчасово окупованій території. Також зрадник брав участь у катуванні незаконно затриманих місцевих жителів.

Зазначено, що під час спецоперації співробітники СБУ вивезли зловмисника на підконтрольну українській владі територію.

У Львівській області контррозвідники СБУ затримали ще одного ворожого агента, який збирав розвідувальну інформацію на території західної України.

Встановлено, що він тривалий час проживав в ОРДЛО, де був завербований представниками спецслужб РФ. За їхнім завданням після повномасштабного вторгнення прибув на Львівщину для підривної роботи.

На Донеччині викрито мешканця Першотравневого, який постачав розвідку російської артилерії даними про позиції та переміщення підрозділів ЗСУ.

За даними слідства, агент передавав інформацію через свою близьку родичку, яка проживає у тимчасово окупованому Донецьку, а також через учасницю терористичного угруповання так званої "ДНР", - зазначає Дехтяренко.

Крім цього у Рівненській області за матеріалами СБУ до 13 років ув’язнення засуджено агента ФСБ (затриманий у вересні 2020 року). Встановлено, що за завданням своїх кураторів, він збирав розвіддані щодо дислокації українських військових. Також зрадник займався підготовкою диверсії на одному з об’єктів критичної інфраструктури регіону.

"Крім того, СБУ продовжує системну роботу щодо притягнення до відповідальності високопосадовців РФ за особливо тяжкі злочини проти України.

Зокрема спецслужба відкрила кримінальне провадження проти керівника слідчого комітету РФ Бастрикіна, який намагається незаконно поширювати юрисдикцію цього федерального органу рашистів на тимчасово окупованій території України.

Співробітники СБУ продовжують комплексні заходи для встановлення і притягнення до відповідальності всіх осіб, причетних до агресії проти нашої держави та вбивства мирних людей".