Арестович: ситуація в окупованих містах не краща, ніж у Бучі, Гостомелі та Ірпені

Світ має звернути увагу на численні воєнні злочини, злочини проти людства, які були скоєні російськими військами в Бучі, Ірпені та Гостомелі, заявив радник глави ОПУ Олексій Арестович, повідомляє Новое время.

Арестович у спеціальному зверненні наголосив, що воно цілком спрямованим на привернення уваги до злочинів військ РФ на Київщині.

"Це міста, які були звільнені і являють собою картинки із постапокаліптичних фільмів і фільмів жахів" , — повідомив він.

Зазначається, що серед вже знайдених жертв воєнних злочинів російських військ:

— зґвалтованні жінки, яких намагалися спалити;

— вбиті представники місцевого самоуправління;

— вбиті діти;

— вбиті літні люди;

— чоловіки, у багатьох з них зав’язані руки та присутні сліди катувань. Вбиті вони пострілами в потилицю.

"Про такі речі, як пограбування або спроби забрати золото, коштовні речі, килими та пральні машини тощо годі вже й говорити" , — зазначив Арестович.

Це буде враховано і прокуратурою України, і правоохоронними органами, і міжнародними кримінальними судами, наголосив він.