Арестович: ситуація в окупованих містах не краща, ніж у Бучі, Гостомелі та Ірпені
Світ має звернути увагу на численні воєнні злочини, злочини проти людства, які були скоєні російськими військами в Бучі, Ірпені та Гостомелі, заявив радник глави ОПУ Олексій Арестович, повідомляє Новое время.
Арестович у спеціальному зверненні наголосив, що воно цілком спрямованим на привернення уваги до злочинів військ РФ на Київщині.
"Це міста, які були звільнені і являють собою картинки із постапокаліптичних фільмів і фільмів жахів", — повідомив він.
Зазначається, що серед вже знайдених жертв воєнних злочинів російських військ:
— зґвалтованні жінки, яких намагалися спалити;
— вбиті представники місцевого самоуправління;
— вбиті діти;
— вбиті літні люди;
— чоловіки, у багатьох з них зав’язані руки та присутні сліди катувань. Вбиті вони пострілами в потилицю.
"Про такі речі, як пограбування або спроби забрати золото, коштовні речі, килими та пральні машини тощо годі вже й говорити", — зазначив Арестович.
Це буде враховано і прокуратурою України, і правоохоронними органами, і міжнародними кримінальними судами, наголосив він.
"Закликаю нас пам’ятати про все це. Хочу вас завірити, що жоден злочин не лишиться безкарним. Інших новин сьогодні не буде. Світ має вжахнутися від того, що сталося в Бучі, Гостомелі та Ірпені. І на жаль, я думаю, що в інших містах України ситуація не краща", — повідомив радник глави ОПУ і додав, що ЗСУ, сили оборони і спецслужби України зроблять все необхідне, щоб знайти та покарати злочинців.