У Польщі масово позбавляються російських товарів на полицях магазинів

Деякі рітейлери пожертвують вилучені товари організаціям, що допомагають українцям, повідомляє РБК-Україна.

З тих пір, як Росія почала війну проти України, Польща прийняла майже 2,5 мільйона біженців та надала Україні військову і гуманітарну допомогу, а також політичну підтримку.

У країні також прагнуть чинити економічний тиск на Росію, наполягаючи на посиленні міжнародних санкцій і обіцяючи припинити весь імпорт енергоносіїв з Росії до кінця цього року. Польські рітейлери і споживачі також масово прагнуть прибрати російські та білоруські товари з полиць.

Між тим компанії, що продовжують вести бізнес в самій Росії, були додані в так званий "список ганьби". Про це пише видання Notes From Poland.

Які компанії у Польщі бойкотують товари з Росії

Данська мережа дисконтних супермаркетів Netto, яка управляє майже 650 торговими точками в Польщі, була однією з перших, хто прийняв рішення позбутися товарів з країни-окупанта. А її материнська компанія Salling Group оголосила, що вилучає з Польщі всі товари російського виробництва - від горілки до зубної пасти.

Незабаром за нею пішла Biedronka, одна з найбільших у Польщі мереж бюджетної роздрібної торгівлі. Також - Żabka, найбільша мережа магазинів у форматі крокової доступності, і супермаркети, включаючи Carrefour, Lidl, Stokrotka і Kaufland.

Деякі рітейлери заявили, що пожертвують вилучені товари благодійним організаціям, що допомагають українцям.

"Продукти, які вже є в магазинах і на складах Stokrotka, такі як засоби гігієни для дітей і дорослих, будуть передані в благодійний фонд, який надає підтримку Україні" , - повідомив директор компанії з продажу та маркетингу Мирослав Ваврищук.

Фото: Рітейлери в Польщі відмовляються від товарів з РФ (unsplash.com)

"У зв'язку з війною на Україні Carrefour Polska прийняла рішення зняти з продажу у своїх магазинах всю продукцію з Росії та Білорусі. Мережа також не має наміру виконувати нові замовлення на російську та білоруську продукцію" , — заявила французька мережа супермаркетів у Facebook.

Відповідаючи на заклики споживачів, аптеки також відкликали товари, пов'язані з Росією і Білоруссю. Найбільша в Польщі аптечна мережа Rossmann відкликала зі своїх полиць понад 150 позицій товарів, заявивши, що "не хоче підтримувати виробників, чиї податки, підживлюючи російський бюджет, також можуть бути використані в цілях, пов'язаних з нападом на Україну".

Таке ж рішення прийняли й інші аналогічні мережі, такі як Super-Pharm і Hebe. Серед пов'язаних з Росією брендів, від яких позбулися в Hebe, були Splat, Spasta, Ecolatier, Natura Siberica, Organic People і Babuszka Agafia. Продукція включає зубну пасту, зубні нитки, щітки й натуральну косметику.

Товари з РФ не мали попит у Польщі й до війни

"Однак такі рішення є скоріше символічним жестом, враховуючи, що у польських рітейлерів дуже мало російських товарів. За даними польського статистичного управління, частка Росії в польському імпорті становить близько 6%, і більша частина цього припадає на російські енергоресурси" , — пише видання.

За даними агентства політичного і бізнес-аналізу Polityka Insight, російська косметика становить всього 0,1% від загальної вартості імпорту і може бути легко замінена польською продукцією або імпортом з інших країн.

"Російських і білоруських товарів не так багато в асортименті польських магазинів" — сказав виданню віце-президент польської торгової палати Мацей Пташиньский.

Товари з РФ запропонували маркувати прапором країни-окупанта

Польське Державне управління по захисту прав споживачів і Торгово-промислова палата Польщі тим часом закликали поляків звертати увагу на штрих-коди продуктів, які вони купують.

На російських товарах вони починаються з цифр від 460 до 469, а на білоруських товарах штрих-код починається з цифри 481.

Щоб дати споживачам чітку інформацію про походження продуктів, депутат Міхал Випій запропонував закон, який вимагає, щоб російські товари маркувалися прапором цієї країни.