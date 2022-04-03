Єврокомісія закликала провести термінове розслідування злочинів РФ в Україні

Глава Єврокомісії Урсула фон дер Ляйєн заявила, що ЄС приголомшений повідомленнями про жахіття, яке вчинила Росія в Київській області. У зв’язку з цим вона закликала терміново провести незалежне розслідування, повідомляє РБК-Україна.

Про це говорить повідомлення голови Єврокомісії у Twitter.

"Вражені повідомленнями про невимовні жахіття в районах, з яких йде Росія. Терміново необхідне незалежне розслідування. Винні у військових злочинах будуть притягнуті до відповідальності", - написала вона .

Нагадаємо, 2 квітня спецназ Національної поліції України розпочав зачистку звільненої від російських окупантів Бучі.

Раніше мер Бучі Анатолій Федорук розповів, що на вулицях міста лежить тіла вбитих людей, серед яких підлітки.

Також посол Ізраїлю Міхаель Бродський відреагував на звірства російських окупантів у Бучі під Києвом. За його словами, розправа над мирними мешканцями є воєнним злочином.

Крім того, радник глави Офісу президента Михайло Подоляк показав масові вбивства мирного населення в Київській області та заявив, що європейські лідери мають негайно зупинити дії РФ.