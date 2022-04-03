Очевидці: у Херсоні пройшов мітинг проти російської агресії

У Херсоні містяни зібралися біля пам’ятника Шевченку на мирний мітинг проти російської агресії, повідомляє Укрiнформ.

Про це херсонці повідомляють у соцмережах.

Учасники заходу кажуть, що вони прийшли продемонструвати, що в Херсонській області не хочуть Росії, не хочуть "ХНР". У мітингу немає організатора, люди самоорганізувалися.

Херсонці, що прийшли з Державними прапорами України та саморобними плакатами, скандували: "Херсон – це Україна!", "Слава Україні! Героям слава!", "Разом нас багато – нас не подолати!", "Слава воїнам ЗСУ!", "Миколаїв! Ми з тобою!" та інші патріотичні гасла.

Як розповіли учасники заходу, херсонці встигли провести мітинг до того, як на місце прибули для розгону військові РФ з технікою.

"Ми встигли провести мітинг. Зараз туди прибула техніка РФ" , - розповів один з учасників заходу.

Раніше містяни традиційно збиралися на акції протесту на площі Свободи - біля будівлі ОДА та облради. Цю площу наразі, як і будівлю, контролюють озброєні російські війська, що використовують зброю проти учасників мітингів та викрадають людей.