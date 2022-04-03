Кулеба закликав місію Міжнародного кримінального суду приїхати до Бучі
Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба закликав місію Міжнародного кримінального суду приїхати до Бучі для збору доказів, повідомляє УНІАН.
Про це глава МЗС України заявив у неділю, 3 квітня, в ефірі британського радіо Times UK radio.
Міністр підкреслив, що ці докази будуть використані в міжнародних та іноземних судах задля притягнення до відповідальності тих, хто вчинив ці звірства.
Кулеба повідомив, що МЗС України вже направило відповідний запит до Міжнародного кримінального суду.
"Неможливо було уявити таке в ХХІ столітті, але це відбувається на наших очах. Росія гірша за ІДІЛ", - наголосив Кулеба.
Як повідомлялось, перед цим Кулеба заявив, що "бучанська різанина" була навмисною, росіяни прагнуть знищити якомога більше українців.
Він озвучив вимогу до G7: запровадити ембарго на нафту, газ, вугілля; закрити всі порти для російських суден і товарів; відключити всі російські банкі від SWIFT.
Звільнення Бучі: що відомо
1 квітня мер Бучі Анатолій Федорук підтвердив, що українські військові вигнали російських окупантів. Відступаючи, росіяни мінували цивільні споруди, об'єкти інфраструктури та деякі ділянки в межах населеного пункту.
У звільненому місті українські військові почали зачистку території від диверсантів і російських посібників.
Увечері 2 квітня заступник міністра оборони України Ганна Маляр повідомила, що всю Київську область звільнено від російських окупантів.