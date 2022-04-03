Глава МЗС: Німеччина посилить санкції проти РФ та військову підтримку України

Міністр закордонних справ Німеччини Анналена Бербок заявила, що винні у військових злочинах в Україні мають бути покарані і пообіцяла додаткову підтримку українській армії, повідомляє Європейська правда.

"Фотографії з Бучі нестерпні. Нестримне насильство Путіна знищує безневинні сім'ї і не знає меж", - написала Бербок .

Die Verantwortlichen für diese Kriegsverbrechen müssen zur Rechenschaft gezogen werden. Wir werden die Sanktionen gegen Russland verschärfen und

die #Ukraine noch stärker bei ihrer Verteidigung unterstützen. 2/2 - Außenministerin Annalena Baerbock (@ABaerbock) April 3, 2022

"Винні у цих військових злочинах повинні бути притягнуті до відповідальності. Ми посилимо санкції проти Росії і надамо Україні ще більше підтримки в її обороні", - додала вона .

1 квітня німецькі ЗМІ повідомили, що Міноборони Німеччини ухвалило рішення схвалити постачання Україні БМП із запасів колишньої НДР, які зараз перебувають у Чехії.

Раніше міністр фінансів Німеччини Крістіан Лінднер висловився проти запровадження ембарго на російські енергоносії у рамках санкційної політики ЄС за вторгнення в Україну.

Як відомо, до початку відкритого вторгнення РФ Німеччина виступала категорично проти постачання озброєння Україні, вважаючи, що це призведе до ескалації на Донбасі.

26 лютого Німеччина вперше дозволила третім країнам послати зброю в Україну, а потім розпочала власні постачання.