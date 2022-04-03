Денисова: частина депортованих до РФ жителів Маріуполя виїхала до Естонії

Частина українців, яка була силою вивезена до Росії, самостійно дісталася Естонії. Серед них мешканці блокадного Маріуполя, повідомляє РБК-Україна.

Про це заявляє Уповноважена Верховна Рада з прав людини Людмила Денісова.

Крім того, в Естонії виявили жителів Херсонської, Харківської та Луганської областей, які також були депортовані до Росії.

"Частина таких осіб, за їхніми словами, самі ухвалили рішення їхати через Росію, тому що не могли виїхати у бік Західної України. Водночас були й такі люди, яких примусово направили до Росії, а потім дозволили їхати на свій розсуд"., – зазначила Денисова .

За її словами, всього до Росії чи так званої "ДНР" вивезли близько 40 тисяч українців. Підрахунок ускладнюється тим, що громадяни забирають українські документи.

"Рашисты розлучають батьків із дітьми. З лікарні в Маріуполі вивезено 17 дітей, які перебували на лікуванні. Їхні батьки залишилися і вони були евакуйовані до міста Запоріжжя", - додала омбудсмен .

Нагадаємо, раніше стало відомо, що у блокадному Маріуполі загинуло 5 тисяч мирних жителів.