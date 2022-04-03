ЗСУ збили в Харківській області російський винищувач-бомбардувальник
На Харківщині 3 квітня зенітні ракетні війська Повітряних Сил ЗСУ збили російський винищувач-бомбардувальник Су-34, повідомляє Новое время.
Про це повідомили в пресслужбі командування Повітряних Сил ЗСУ.
Там також оприлюднили відео з перехопленням повідомлення російських окупантів про збиття літака.
"Спостерігаю, підбили, горить", — волає по радіо загарбник.
Заступник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко також повідомив про збиття російського літака під Ізюмом. Проте, за його даними, це був Су-35.
«Збитки оркам — 50 млн доларів!» — написав він.
За інформацією Геращенко, пілот катапультувався і намагався втекти, проте був затриманий.
Заступник глави МВС також оприлюднив фото з місця падіння винищувача і катапультування пілота.