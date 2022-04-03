У Кремлі допустили зустріч Зеленського та Путіна, якщо буде конкретний документ

Речник російського диктатора Дмитро Пєсков заявив, що президент Володимир Зеленський та глава Кремля Володимир Путін можуть зустрітися, якщо унаслідок роботи двох делегацій «визрів конкретний письмовий документ», повідомляє Новое время.

Про це він сказав у інтерв'ю програмі Москва. Кремль. Путин.

За словами Пєскова, така зустріч «гіпотетично можлива».

Але для того, щоб вона відбулася, необхідно, щоб у надрах роботи двох делегацій визрів конкретний документ. Чи не набір ідей, а конкретний письмовий документ", — сказав речник Кремля .

Напередодні очільник української делегації на переговорах з РФ Давид Арахамія заявив, що зустріч Зеленського та Путіна з високою ймовірністю може відбутися в Туреччині — драфти документів для їхніх консультацій уже готові. Водночас Член російської делегації Володимир Мединський заявив, що проєкт мирного договору ще не готовий.