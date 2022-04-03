Кабмін перерозподілив понад 70 млрд на військові потреби

Кабінет міністрів оприлюднив деталі перерозподілу 73,33 мільярда гривень із державного бюджету на 2022 рік на військові потреби, повідомляє Економічна правда.

Про це йдеться у відповідній ухвалі уряду.

Основні скорочення йдуть за загальнодержавними витратами, які розподіляються Мінсоцполітики – 32,15 млрд грн, Міносвіти та науки – 14,8 млрд грн та Мінветеранів – 5,5 млрд грн.

3,8 млрд грн буде вивільнено за рахунок Мінінфраструктури, переважно за рахунок запровадженої напередодні війни статті гарантування польотів в Україну (3,63 млрд грн).

Мінспорт недоотримає 1,26 млрд грн, Мінфін з податковою, митницею та Держфінмоніторингом – 2,5 млрд грн, Мін'юст – 669,4 млн грн, Мінкультури – 847,2 млн грн, Мінреінтеграції – 437,6 млн грн, Національна академія наук – 549 ,8 млн. грн., Державне космічне агентство – 245,2 млн. грн.

Крім того, скорочені витрати таким розпорядникам як Мінекономіки – на 689,4 млн грн, МЗС – 562,7 млн грн, МОЗ – 588,7 млн грн, Міненерго – 510,6 млн грн, Мінагрополітики – 552,4 млн грн.

Витрати на Верховну Раду буде знижено на 270,8 млн грн, Держуправління справами – на 121,5 млн грн, господарсько-фінансовий департамент Секретаріату Кабміну – на 271,6 млн грн, Державну судову адміністрацію – на 1,6 млрд грн, Офіс Генпрокурора – на 1,4 млрд. грн.

У березні уряд провів перший секвестр бюджету на 107 млрд грн, ці кошти також через Резервний фонд було спрямовано на фінансування пріоритетних потреб під час війни, зокрема, підтримку армії. Такі повноваження уряд має в рамках введеного в країні воєнного стану.