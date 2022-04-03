Actuality: міністр Словаччини заявив про готовність платити за газ у рублях

Міністр економіки Словаччини Ріхард Сулік заявив про готовність країни оплачувати поставки газу у рублях, як того вимагає РФ, повідомляє Українська правда.

Як пише actuality, про це міністр заявив в ефірі телеканалу RTVS.

За його словами, наразі словацький уряд вже працює над питанням диверсифікації поставок енергоресурсів, проте наразі відмовитися від російського газу не може.

"Щоб не відмовлятися від газу, ми будемо платити російською валютою, якщо не домовимося про інше" , – заявив Ріхард Сулік.

При цьому він визнає, що така "занадто прагматична похиція" може викликати критику всередині уряду.

Дійсно, пару днів тому прем’єр-міністр Словаччини Едуард Гегер заявив, що на пропозицію Братислави

"в Європейській комісії додатково обговорили ультиматум Путіна та підтвердили відмову від пропозиції РФ змінювати умови газових контрактів, перейшовши на оплату в рублях. "Єдність – наша найбільша сила. Платежі у доларах та євро будуть збережені" ,- пише він.

Нагадаємо, на цьому тижні у РФ виступили з ультиматумом про переведення всіх газових контрактів із з "недружніми країнами" у рублі. Західні країни на це відповіли відмовою.

Тоді 31 березня Владімір Путін підписав указ, що містить компромісний варіант раніше висловлених вимог. Суть компромісу полягає в тому, що компанії з "недружніх країн" повинні будуть відкривати рахунки у російському Газпромбанку, класти туди оплату у доларах чи євро, після чого банк самостійно буде її переводити у рублі та передавати Газпрому.

У випадку незгоди РФ погрожує припинити продаж газу країнам ЄС.

Втім, від цієї пропозиції відмовилися міністри економіки Франції та Німеччини. Вони наполягають на неприйнятності будь-яких змін існуючих договорів.

Тепер ця позиція стала спільною для всього ЄС.