Прем'єр Грузії: Тбілісі не запроваджуватиме економічні санкції проти РФ

Тбілісі не запроваджуватиме економічні санкції проти Росії, заявив прем'єр-міністр Грузії Іраклій Гарібашвілі у неділю, 3 квітня, пише Новости Грузия. Раніше президентка країни стверджувала зворотне, повідомляє Новое время.

Гарібашвілі неодноразово повторював, що Грузія не приєднається до антиросійських санкцій, оскільки це «суперечить національним інтересам».

"Ще раз хочу пояснити. Запровадження економічних санкцій з боку Грузії щодо Росії не буде. Ми, наша команда, виходимо з національних інтересів нашої країни, інтересів нашого народу" , — сказав він.

На думку грузинського прем'єра, країна має бути дуже обережною та «не повторювати помилок», зважаючи на «воєнні конфлікти» на своїй території.

"Нашу політику орієнтовано на світ. Ми хочемо миру, стабільності та розвитку. Це потрібне сьогодні нашій країні, війна нікому не потрібна. Будь-який правитель-патріот повинен робити все, щоб уникнути війни" , — заявив він.

Водночас, як пише видання, Грузїі довелось запровадити низку обмежень проти РФ у банківській та фінансовій галузях, оскільки країна є частиною світової спільноти. Зокрема, у Грузії призупинено операції картами VISA і Mastercard, випущеними російськими банками, а місцевим фінорганізаціям заборонено користуватися платіжною системою РФ Мир.

31 березня президентка Грузії Саломе Зурабішвілі заявила, що країна приєднується до всіх запроваджених Заходом економічних санкцій проти Росії — це сталось через понад місяць з початку вторгнення РФ.

Коли уряд Грузії заявив, що Тбілісі не планує приєднуватися до економічних та фінансових санкцій проти Росії за вторгнення в Україну, на вулиці міст вийшли тисячі жителів країни, не згодних з цим рішенням.