ПК "Центр": росіяни обстріляли ракетами Васильків у Київській області
Російські війська завдали ракетного обстрілу по Василькову, що на півдні від Києва. Частину ракет вдалося перехопити українській ППО, водночас окупанти влучили в будівлю штабу, яка вже була зруйнована. У цей час біля будівлі перебували люди — є поранені та травмовані, повідомляє Новое время.
Про це пише Повітряне командування Центр.
Зазначається, що дана територія була обстріляна ворожими ракетами місяць тому і зазнала значних руйнувань, майже всі приміщення згоріли від ракетного удару.
"Нині ж орки знову влучили в будівлю штабу, яка вже була зруйнована. На даній території також дислокувався навчальний центр і цивільний коледж який зараз своїми силами громада почала відновлювати після пожежі", — йдеться у повідомленні.
Зазначається, що на території, куди прилетіла ракета, наводили порядок на вулиці і в будівлях працівники закладу.
"Російські окупанти підступно стріляють, не полишаючи практику залякування мирного населення", — зазначили в Повітряному командування Схід.
За попередніми даними декілька працівників отримали поранення та евакуйовані до місцевого лікувального закладу, один із них в критичному стані під наглядом лікарів. Рятувальні служби розбирають завали та шукають живих людей.
"Уже весь світ зрозумів — нелюди прийшли вбивати українців, усіх… жінок, дітей… Орду можна зупинити тільки силою. Ми на своїй Богом даній землі, з нами Бог і з нами правда. І ми обов’язково Переможемо попри все", — зазначили українські захисники.