ПК "Центр": росіяни обстріляли ракетами Васильків у Київській області

Російські війська завдали ракетного обстрілу по Василькову, що на півдні від Києва. Частину ракет вдалося перехопити українській ППО, водночас окупанти влучили в будівлю штабу, яка вже була зруйнована. У цей час біля будівлі перебували люди — є поранені та травмовані, повідомляє Новое время.

Про це пише Повітряне командування Центр.

Зазначається, що дана територія була обстріляна ворожими ракетами місяць тому і зазнала значних руйнувань, майже всі приміщення згоріли від ракетного удару.

"Нині ж орки знову влучили в будівлю штабу, яка вже була зруйнована. На даній території також дислокувався навчальний центр і цивільний коледж який зараз своїми силами громада почала відновлювати після пожежі" , — йдеться у повідомленні.

Зазначається, що на території, куди прилетіла ракета, наводили порядок на вулиці і в будівлях працівники закладу.

"Російські окупанти підступно стріляють, не полишаючи практику залякування мирного населення" , — зазначили в Повітряному командування Схід.

За попередніми даними декілька працівників отримали поранення та евакуйовані до місцевого лікувального закладу, один із них в критичному стані під наглядом лікарів. Рятувальні служби розбирають завали та шукають живих людей.