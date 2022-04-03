Президент України Володимир Зеленський відреагував на масові вбивства мирних мешканців Бучі російськими окупантами, повідомляє Новое время.

Він назвав російських військових «ублюдками та катами».

Бухарест, декларація саміту НАТО. 3 квітня, 14 років тому. Був шанс запобігти. Щоб Росія не прийшла. Буча, Київська область. Нині. Росія прийшла. Раджу подивитись матерям російських військових. Подивіться, яких виродків ви виростили. Вбивці, мародери, кати», - йдеться у Telegram Зеленського .

2 квітня мер Бучі Київської області Анатолій Федорук повідомив, що після визволення міста від російських окупантів у братських могилах поховали 280 людей. За його словами, зруйновані вулиці Бучі «усіяні тілами». Радник глави офісу президента Михайло Подоляк опублікував фото убитих мирних жителів із зв'язаними руками на вулицях Бучі. Також у Мережі публікують фото із закатованими та вбитими російськими окупантами мирними жителями в Ірпені та у напрямку Житомирської траси.

31 березня українські військові визволили Бучу від російських окупантів. 2 квітня заступник міністра оборони України Ганна Маляр заявила, що від росіян звільнено усі населені пункти Київської області. Повертатися в регіон поки що не можна: українські сили проводять розмінування та оглядають укриття та підвали щодо наявності диверсійних груп.